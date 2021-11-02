Раскрыта тайна первого массового вымирания в истории Земли

Международная группа исследователей проверила известную гипотезу, согласно которой причиной первого массового вымирания в истории Земли, случившегося в позднем ордовикском периоде, стала аноксия — недостаточное насыщение кислородом морских глубин. После изучения геохимических показателей морских отложений и моделирования механизма реорганизации глобальной циркуляции океана ученые пришли к выводу, что аноксия не могла быть единственной причиной вымирания и сама, скорее всего, была следствием более глобальных процессов, связанных с общим похолоданием. Статья об этом опубликована в журнале Nature Geoscience.

Позднеордовикское, или ордовикско-силурийское массовое вымирание, происходившее 450-443 млн лет назад, стало первым из «большой пятерки» подобных событий, выделяемых в особый список глобальных катастроф в истории Земли, когда максимальное число видов животных и растений сразу из нескольких высших таксонов исчезало за весьма непродолжительный по геологическим меркам период времени. В конце ордовика исчезло примерно 85% морских видов, большинство из которых обитало в мелководных морях возле континентов, и по своим масштабам эта катастрофа уступает лишь великому пермскому вымиранию, самому масштабному из всех и случившемуся 253-251 млн лет назад, когда исчезло 90-95% морских видов, 57% всех семейств и 83% родов. Между ними было девонское вымирание, 388-359 млн лет назад, состоявшее из нескольких эпизодов, позднее было триасовое, 208-200 млн лет назад, и, наконец, самое известное массовому читателю мел-палеогеновое вымирание, 65,5 млн лет назад, когда падение астероида погубило динозавров и многих других животных. Выяснение причин массовых вымираний остается популярной темой для исследований, поскольку все это может сказаться на будущем человечества.

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