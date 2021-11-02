Раскрыта тайна первого массового вымирания в истории Земли

Международная группа исследователей проверила известную гипотезу, согласно которой причиной первого массового вымирания в истории Земли, случившегося в позднем ордовикском периоде, стала аноксия — недостаточное насыщение кислородом морских глубин. После изучения геохимических показателей морских отложений и моделирования механизма реорганизации глобальной циркуляции океана ученые пришли к выводу, что аноксия не могла быть единственной причиной вымирания и сама, скорее всего, была следствием более глобальных процессов, связанных с общим похолоданием. Статья об этом опубликована в журнале Nature Geoscience.
Позднеордовикское, или ордовикско-силурийское массовое вымирание, происходившее 450-443 млн лет назад, стало первым из «большой пятерки» подобных событий, выделяемых в особый список глобальных катастроф в истории Земли, когда максимальное число видов животных и растений сразу из нескольких высших таксонов исчезало за весьма непродолжительный по геологическим меркам период времени. В конце ордовика исчезло примерно 85% морских видов, большинство из которых обитало в мелководных морях возле континентов, и по своим масштабам эта катастрофа уступает лишь великому пермскому вымиранию, самому масштабному из всех и случившемуся 253-251 млн лет назад, когда исчезло 90-95% морских видов, 57% всех семейств и 83% родов. Между ними было девонское вымирание, 388-359 млн лет назад, состоявшее из нескольких эпизодов, позднее было триасовое, 208-200 млн лет назад, и, наконец, самое известное массовому читателю мел-палеогеновое вымирание, 65,5 млн лет назад, когда падение астероида погубило динозавров и многих других животных. Выяснение причин массовых вымираний остается популярной темой для исследований, поскольку все это может сказаться на будущем человечества.
Ведущий автор нового исследования, Александр Поль из американского Калифорнийского университета в Риверсайде, и его соавторы воссоздали океаническую среду на протяжении миллионов лет, как до, так и во время этих событий, и выяснили, что трагедия разыгрывалась, в отличие от прочих подобных вымираний, довольно неспешно — от полумиллиона до двух миллионов лет. Измерение концентрации йода в карбонатных породах того периода позволило сделать важные выводы об уровнях кислорода на различных глубинах океана и о его дефиците. В сочетании с компьютерным моделированием эти данные показали, что недостаток кислорода не коррелировал с вымираниями на мелководье, где обитало большинство организмов, и непосредственной причиной таких вымираний, скорее всего, стало похолодание климата, которое произошло в конце ордовика, в сочетании с рядом дополнительных факторов. Оксигенация верхних слоев океана, вероятно, стала лишь следствием похолодания, поскольку атмосферный кислород имеет тенденцию усиленно растворяться в холодной воде. Глубоководную же аноксию исследователи связывают в первую очередь с особенностями глобальной циркуляции морской воды в Мировом океане.