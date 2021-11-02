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Объяснены тяжелые симптомы коронавируса у молодых людей

Lenta.ruиещё 1
7 часов назад

Найдены гены, вызывающие тяжелое протекание COVID-19 у молодых и здоровых людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Международная группа исследователей выделила пять генов, которые более активны у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с менее серьезными симптомами. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Science Translational Medicine, объясняют причины возможных осложнений, которые, скорее всего, вызваны различиями в ДНК.

Специалисты проанализировали образцы плазмы крови у 72 молодых госпитализированных пациентов с COVID-19, 47 из которых были в критическом состоянии. Ни у одного из добровольцев не было каких-либо заболеваний, которые могли бы объяснить их симптомы. Команда также собрала образцы у 22 инфицированных молодых людей, у которых были незначительные симптомы или не было их вообще.

Ученые провели полногеномное секвенирование образцов, а также секвенирование РНК. Кроме того, они проанализировали совокупность белков, цитокинов и групп лейкоцитов. Они также использовали машинное обучение, чтобы выявить закономерности в генах. Анализ выявил пять генов, которые были наиболее активными у пациентов с тяжелыми симптомами. Один — ADAM9 —оказался наиболее распространенным.

Когда ADAM9 был заблокирован в ткани легких человека in vitro, вирус был менее эффективен при самовоспроизведении. Исследователи предполагают, что все пять идентифицированных ими генов нуждаются в более глубоком изучении, особенно ADAM9.

Наука,COVID-19,
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