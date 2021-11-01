В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 84.69
Войти в почту

Оксфордский словарь назвал слово 2021 года

ТАСС
5 часов назад

Оксфордский словарь английского языка назвал понятие vax, сокращенную версию от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием, главным словом 2021 года. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

Vax признали словом 2021 года
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»Александр Кряжев/РИА «Новости»

"Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе текстов в прошлом году, к сентябрю [2021 года] использовалось в 72 чаще, чем в это же самое время в прошлом году. Оно вызвало много производных форм, которые мы сегодня можем увидеть в большом числе неформальных контекстов", - отмечается в распространенном заявлении.

Среди примеров употребления этого слова называются такие выражения, как vax sites ("места для вакцинирования") или fully vaxxed ("полностью привитый").

В прошлом году Оксфордский словарь не смог выделить только одно важнейшее слово, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий. Важное место в списке самых популярных слов 2020 года заняли понятия, связанные с пандемией коронавируса, такие как сам coronavirus ("коронавирус"), COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing ("социальное дистанцирование"), reopening ("возобновление").

В 2019 году Оксфордский словарь выделил словосочетание climate emergency ("климатическое ЧП"), которое определяется как "ситуация, при которой необходимо принятие срочных мер для предотвращения изменения климата и недопущения связанного с этим потенциально необратимого ущерба для окружающей среды".

Наука,В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители