Vax признали словом 2021 года

Оксфордский словарь английского языка назвал понятие vax, сокращенную версию от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием, главным словом 2021 года. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте словаря, который по традиции в ноябре называет свою версию слова года.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости» Александр Кряжев/РИА «Новости»

"Это слово, сравнительно редкое в нашем корпусе текстов в прошлом году, к сентябрю [2021 года] использовалось в 72 чаще, чем в это же самое время в прошлом году. Оно вызвало много производных форм, которые мы сегодня можем увидеть в большом числе неформальных контекстов", - отмечается в распространенном заявлении.

Среди примеров употребления этого слова называются такие выражения, как vax sites ("места для вакцинирования") или fully vaxxed ("полностью привитый").

В прошлом году Оксфордский словарь не смог выделить только одно важнейшее слово, опубликовав вместо этого целый ряд наиболее полно описывающих это время понятий. Важное место в списке самых популярных слов 2020 года заняли понятия, связанные с пандемией коронавируса, такие как сам coronavirus ("коронавирус"), COVID-19, lockdown (принудительные карантинные меры, вводимые властями для сдерживания распространения COVID-19), social distancing ("социальное дистанцирование"), reopening ("возобновление").