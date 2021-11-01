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Обнаружен эффективный способ вылечить воспаление легких

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Ученые предложили "зеленые" средства для лечения легких и диабета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российские ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с зарубежными коллегами обнаружили способ эффективного лечения синдрома острого повреждения легких (СОПЛ) с помощью природных биологически активных веществ, которые сильнее синтетических аналогов. Кратко об исследовании, опубликованном в журнале International Immunopharmacology, рассказывается в пресс-релизе УрФУ.

Исследователи выяснили, что изофлавоноиды, в том числе биоханин А, дайдзеин, генистеин и формонентин, сдерживают развитие воспалительного процесса, который поражает легочные ткани. При СОПЛ происходит отек легких, из-за чего снижается уровень насыщения крови кислородом. Это заболевание может возникнуть как осложнение против операций на сердечно-сосудистой системе или при тяжелой инфекции, включая коронавирус SARS-CoV-2.

Изофлаваноиды относятся к фенольным соединениям. Установлено, что они не только останавливают воспаление, но также оказывают антидиабетическое, иммуностимулирующее, противовозрастное и протиопухолевое действие. Синтетические изофлавоноиды обладают меньшей биологической активностью по сравнению с природными, поэтому эти вещества часто экстрагируют из растений, включая клевер, кудзу и соевую мелассу. В исследовании эти вещества были испытаны на тканях и клетках лабораторных животных.

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