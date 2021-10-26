"Генериум" подала заявку на клинические испытания назальной формы "Спутника V"

Российская фармкомпания «Генериум», которая разработала назальную форму вакцины «Спутник V», подала заявку на клиническое исследование препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Даниила Талянского.

«На основании разработки института имени Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос», — рассказал Талянский. По его словам, вакцина переносится лучше, чем обычная, при этом не уступает ей в эффективности. В компании рассчитывают, что уже через шесть-восемь месяцев препарат зарегистрируют.