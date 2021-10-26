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В России подали заявку на клинические исследования назальной формы «Спутника V»

Lenta.ruиещё 10
12 часов назад

"Генериум" подала заявку на клинические испытания назальной формы "Спутника V"
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Российская фармкомпания «Генериум», которая разработала назальную форму вакцины «Спутник V», подала заявку на клиническое исследование препарата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора компании Даниила Талянского.

«На основании разработки института имени Гамалеи мы сделали интраназальную форму вакцины, которая просто впрыскивается в нос», — рассказал Талянский. По его словам, вакцина переносится лучше, чем обычная, при этом не уступает ей в эффективности. В компании рассчитывают, что уже через шесть-восемь месяцев препарат зарегистрируют.

В августе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что доклинические испытания назальной формы «Спутника V» уже завершены. Он рассказал, что решается вопрос с финансированием клинических испытаний, которые будут стоить порядка 400 миллионов рублей.

Наука,Александр Гинцбург,
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