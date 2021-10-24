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В России выявили 35 660 новых случаев коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад

В России за последние сутки выявили 35 660 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время составило 8 241 643. Об этом сообщает Telegram-канал оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 24 октября.

В России выявили 35 660 новых случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

Днем ранее в стране зафиксировали 37 678 новых случаев COVID-19.

Больше всего заражений выявили в Москве (5279), Санкт-Петербурге (3297) и в Московской области (3030). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (17 случаев), Ненецком автономном округе (16) и в Магаданской области (23).

За сутки скончались 1072 пациента с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 230 600 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 784, общий — 7 165 921.

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