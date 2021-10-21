Установлено время пребывания викингов в Америке

Исследователи из Канады и Нидерландов нашли доказательства пребывания викингов в Северной Америке в 1021 году. Посвященная времени нахождения первых европейцев на континенте статья ученых опубликована в журнале Nature.

Фото: Helgi Halldórsson / Wikimedia Helgi Halldórsson / Wikimedia

Единственным подтвержденным местом, где жили викинги в Северной Америке, является раскопанное в 1960 году средневекового поселения Л’Анс-о-Медоуз (L'Anse aux Meadows) на севере острова Ньюфаундленд. Однако точный возраст этого поселения не был установлен — разброс радиоуглеродных датировок охватывал всю эпоху викингов. Исследователи из Гронингенского университета и Мемориального университета Ньюфаундленда отобрали три фрагмента древесины, которые ассоциируются с пребыванием на острове викингов — на что указывают следы использования металлических лезвий, не использовавшихся тогда коренным населением. Ученые смогли выделить 83 годичных кольца и провели 127 радиоуглеродных датирований.