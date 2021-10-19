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Астрономы обнаружили следы одной из первых звезд Вселенной

Газета.Ruиещё 1
15 минут назад

Астрономы обнаружили звезду со следами материала одной из самых древних звезд. Статья об этом опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Астрономы обнаружили следы одной из первых звезд Вселенной
Фото: Eso/Digitized Sky Survey 2Eso/Digitized Sky Survey 2

Ученые делят звезды по населениям, I, II и III. Звезды населения I, куда входит и Солнце, содержат большое число тяжелых элементов, которые образовались в ходе термоядерного синтеза в более ранних звездах.

Самое древнее, население III, включает в себя первое поколение звезд после Большого взрыва, но они существовали очень недолго, около миллиона лет, и потому астрономы ни разу их не наблюдали. Астрономы из Флорентийского университета под руководством Аса Скуладоттира изучили звезду AS0039 в Карликовой галактике в созвездии Скульптор. Судя по ее химическому составу, в ней находятся элементы звезды населения III, выброшенные взрывом гиперновой. Астрономы оценивают, что эта звезда-прародительница обладала массой около 20 солнечных.

По мнению исследователей, обнаруженная звезда не только обладает наименьшей металличностью (долей тяжелых элементов) среди изученных звезд за пределами нашей галактики, но и содержит наименьшую долю углерода среди всех известных звезд.

"Мы обнаружили вторичную звезду с необычайными химическими характеристиками: низкое содержание железа, низкое содержание углерода и чрезвычайно низкое количество магния по сравнению с другими тяжелыми элементами вроде кальция", – сообщают ученые.

Основываясь на этом, они провели моделирование, и наилучшим образом такое соотношение элементов объяснялось вспышкой гиперновой, произошедшей на массивной звезде населения III. В случае подтверждения эта находка поможет ученым заглянуть в далекое прошлое Вселенной и лучше понять эволюцию звезд.

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