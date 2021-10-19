В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+6° в 
USD 70.97EUR 82.68BRENT 85.01
Войти в почту

Ученые на 99,9% уверились в вине человечества в глобальном потеплении

Газета.Ru
50 минут назад

Согласно новому обзору американских исследователей из Корнеллского университета, изучивших 88 125 статей, связанных с климатом, более 99,9% рецензируемых научных работ свидетельствуют о том, что изменение климата вызвано в основном антропогенными факторами. Статья об этом опубликована в журнале Environmental Research Letters.

Ученые на 99,9% уверились в вине человечества в глобальном потеплении
Фото: ReutersReuters

Новый метаанализ публикаций обновляет аналогичный документ 2013 года, показывавший, что 97% исследований, опубликованных в период с 1991 по 2012 год, подтверждают тезис о том, что именно человеческая деятельность меняет климат Земли.

В текущем обзоре изучается литература, опубликованная с 2012 по ноябрь 2020 года, чтобы выяснить, изменился ли консенсус. В конечном счете ученые нашли лишь 28 статей, которые были в той или иной степени скептически настроены в отношении антропогенной природы глобального потепления, и все они публиковались в небольших малоавторитетных журналах.

Несмотря на такие результаты, опросы общественного мнения, а также мнения политиков и представителей общественности указывают на большую распространенность убеждения о том, что среди ученых все еще ведутся какие-то серьезные дебаты на тему истинной причины изменения климата.

В 2016 году исследовательский центр Pew Research Center обнаружил, что только 27% взрослого населения США считают, что "почти все" ученые согласны с тем, что изменение климата вызвано деятельностью человека.

Опрос Gallup в 2021 году указал на углубляющийся раскол в американской политике по поводу того, было ли повышение температуры Земли, наблюдаемое после промышленной революции, вызвано в первую очередь людьми.

Наука,Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители