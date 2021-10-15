Сбер внедрил искусственный интеллект для одобрения банковских гарантий

Сбер внедрил новый алгоритм принятия решений для оценки заявок участников торгов на получение банковских гарантий. Инновационная технология на основе искусственного интеллекта реализована на электронной торговой площадке Сбер А (входит в экосистему Сбера).

Модель машинного обучения, которая с высокой точностью определяет вероятность успешного исполнения госконтрактов, была разработана на основе анализа обезличенных данных о миллионах выполненных контрактов, размещённых в Единой информационной системе Федеральной контрактной системы. Теперь решения о выдаче участникам торгов банковских гарантий, получаемых на площадке Сбер А, принимаются на основании рекомендаций этой модели.

AI-модель за секунды анализирует параметры заявки, поэтому мы можем немедленно сообщить участнику торгов на госзаказ решение о предоставлении банковской гарантии. При этом вероятность отказа значительно ниже, чем при использовании классических методов оценки. Кроме того, запуск этой технологии позволил нам до четырёх раз увеличить лимиты на объём банковских гарантий для участников госзаказа

Вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»

К известным преимуществам получения банковских гарантий на площадке Сбер А, главными из которых являются скорость и удобство оформления, внедрение искусственного интеллекта позволит добавить новые: высокий процент одобрения заявок и большие лимиты