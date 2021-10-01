Найдена генетическая мутация, помогающая в лечении ВИЧ

Учёные обнаружили у обезьян и мышей Нового Света генетическую мутацию, которая может помочь разработать средство против ВИЧ.

Кратко о работе исследователей пишет Naked Science. Речь идёт о мутации гена, кодирующего белок CHMP3. В её результате появилась укороченная копия белка CHMP3. Её назвали retroCHMP3. Данный белок мешает некоторым вирусам выходить из заражённой клетки и атаковать другие.

У человека мутировавшего CHMP3 нет. Однако учёные смогли произвести в человеческих клетках, заражённых ВИЧ, обезьяний retroCHMP3. Эксперимент прошёл удачно — вирус не смог отпочковываться от первоначальной и распространяться по организму. При этом сама клетка не погибала.