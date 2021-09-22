Раскрыта причина ускорения таяния вечной мерзлоты в Арктике

Ученые Томского университета раскрыли, что кустарники ускоряют таяние вечной мерзлоты в тундре. Относительно высокая биологическая продуктивность растений является причиной повышения температуры почвы, снижения влажности и увеличения глубины залегания мерзлоты в три-четыре раза. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Под влиянием глобального потепления в тундре Арктики началась экспансия относительно теплолюбивых видов, например, кустарника ольхи. Зимой кустарники способствуют удержанию снега, который, в свою очередь, удерживает тепло в почве. Разница температуры на местах с растительностью и без нее может составлять 10-15 градусов Цельсия. Например, температура на глубине в один метр под открытыми участками может составлять ниже минус десяти градусов, а под кустарниками — около нуля.