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Раскрыта причина ускорения таяния вечной мерзлоты в Арктике

Lenta.ru
46 минут назад

Ученые Томского университета раскрыли, что кустарники ускоряют таяние вечной мерзлоты в тундре. Относительно высокая биологическая продуктивность растений является причиной повышения температуры почвы, снижения влажности и увеличения глубины залегания мерзлоты в три-четыре раза. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте РНФ.

Раскрыта причина ускорения таяния вечной мерзлоты в Арктике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Под влиянием глобального потепления в тундре Арктики началась экспансия относительно теплолюбивых видов, например, кустарника ольхи. Зимой кустарники способствуют удержанию снега, который, в свою очередь, удерживает тепло в почве. Разница температуры на местах с растительностью и без нее может составлять 10-15 градусов Цельсия. Например, температура на глубине в один метр под открытыми участками может составлять ниже минус десяти градусов, а под кустарниками — около нуля.

По словам ученых, в связи с глобальным потеплением запускается активный биологический круговорот, когда растительные корни поглощают минеральные элементы, присутствующие в оттаявшей вечной мерзлоте. В будущем исследователи планируют оценить, насколько широко кустарники способны распространиться по Арктике и какую площадь они уже заняли.

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