Яд гадюки оказался полезен против коронавируса

«Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, но и подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться. Вероятно, это первый шаг к созданию лекарства от коронавируса», – заявил в интервью NTD бразильский ученый Рафаэль Гуиду.