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Яд гадюки оказался полезен против коронавируса

Свободная пресса
21 сентября 2021

Ученые выяснили, что яд бразильской гадюки может стать эффективным лекарством от коронавируса. Яд способен подавить размножение вируса и остановить инфекцию, пишет Pravda.Ru.

Яд гадюки оказался полезен против коронавируса
Фото: ТАССТАСС

«Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, но и подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться. Вероятно, это первый шаг к созданию лекарства от коронавируса», – заявил в интервью NTD бразильский ученый Рафаэль Гуиду.

Ученые опасаются, что известие о пользе яда может привести к уничтожению змей местным населением, а также жертвам среди охотников.

Ранее «СП» писала о том, что университет Джонса Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США, сравнив их с числом жертв от эпидемии «испанки» в начале ХХ века.

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