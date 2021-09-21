Яд гадюки оказался полезен против коронавируса

Ученые выяснили, что яд бразильской гадюки может стать эффективным лекарством от коронавируса. Яд способен подавить размножение вируса и остановить инфекцию, пишет Pravda.Ru.
«Мы увидели, что пептиды в яде не только подавляют развитие вируса внутри клетки, но и подавляют один из белков, который очень важен для способности вируса размножаться. Вероятно, это первый шаг к созданию лекарства от коронавируса», – заявил в интервью NTD бразильский ученый Рафаэль Гуиду.
Ученые опасаются, что известие о пользе яда может привести к уничтожению змей местным населением, а также жертвам среди охотников.
Ранее «СП» писала о том, что университет Джонса Хопкинса обнародовал данные о числе погибших в результате пандемии коронавируса в США, сравнив их с числом жертв от эпидемии «испанки» в начале ХХ века.