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Названы лауреаты 31-й Шнобелевской премии

Газета.Ruиещё 13
1 час назад

В онлайн-формате прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии (известной также как антинобелевская премия). Ее лауреатами стали ученые из 24 стран, пишет РИА Новости со ссылкой на организаторов премии.

Названы лауреаты 31-й Шнобелевской премии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Среди "победителей" — американские ученые, доказавшие экспериментально, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо.

Награда присуждена в категории "премия мира". В сообщении организаторов говорится, что премия вручается за научные исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься".

По мнению учредителей награды, все же изыскания некоторых лауреатов имеют научную ценность.

Премия по медицине досталась исследователям, доказавшим, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.

Группа ученых из ФРГ, Британии и Греции получила премию по экономике, доказав, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.

Премией по экологии награждены исследователи из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении бактерий из выброшенных жевательных резинок на тротуарах разных стран мира.

Всего было вручено десять премий. В прошлом году главы России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили шуточную Шнобелевскую премию в категории "Медицинское образование" из-за распространения пандемии коронавируса.

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