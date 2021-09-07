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Достигнуто соглашение о производстве «Спутника V» в Перу

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Власти Перу договорились с российской стороной о создании фабрики по производству вакцины «Спутник V», сообщил президент Перу Педро Кастильо.

Достигнуто соглашение о производстве «Спутника V» в Перу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности «по поводу этих работ» вскоре озвучит минздрав южноамериканской сраны, передает ТАСС со ссылкой на TV Peru.

В июле власти Перу заключили соглашение о поставке «Спутник V». Российская вакцина одобрена к применению в странах с общим населением свыше 3,7 млрд человек. Президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с COVID-19.

Наука,Наука и техника,Владимир Путин,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,Перу,
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