Достигнуто соглашение о производстве «Спутника V» в Перу

Власти Перу договорились с российской стороной о создании фабрики по производству вакцины «Спутник V», сообщил президент Перу Педро Кастильо.

Подробности «по поводу этих работ» вскоре озвучит минздрав южноамериканской сраны, передает ТАСС со ссылкой на TV Peru.

В июле власти Перу заключили соглашение о поставке «Спутник V». Российская вакцина одобрена к применению в странах с общим населением свыше 3,7 млрд человек. Президент Владимир Путин заявил о готовности России делиться опытом по борьбе с COVID-19.