Ученые нашли причину смерти при COVID-19

Причиной смерти от COVID-19 становится скопление самого коронавируса в легких, считают специалисты из Нью-Йоркского университета. Это противоречит текущим версиям о том, что пациента убивают сопутствующие инфекции или аутоиммунная реакция. Подробнее об этом исследователи рассказывают в статье в журнале Nature Microbiology.

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Исследователи взяли образцы содержимого легких 589 пациентов, находившихся на ИВЛ. У 142 из них, которым проводилась бронхоскопия, удалось получить также образцы содержимого непосредственно из нижних дыхательных путей.

Ученые определили микробный состав образцов, а также изучили состояние иммунных клеток. У тех, кто в итоге скончался, количество вирусных частиц в нижних дыхательных путях было в среднем в 10 раз больше, чем у выживших. При этом исследователи не нашли заметной разницы в составе бактерий и грибков в образцах умерших и выживших. Это может быть следствием курса антибиотиков, который получали все тяжелобольные пациенты, но, в любом случае, бактериальную инфекцию в этих случаях вряд ли можно было признать причиной смерти пациентов.

Также исследователи не выявили и значимых аутоиммунных реакций. При этом у умерших пациентов на 50% оказалась снижена выработка белков, важных для "запоминания" новых микробов и подготовки организма к противодействию им. По всей видимости, нарушения работы адаптивного иммунитета позволяют вирусным частицам накапливаться в легких, что и приводит к гибели, полагают авторы работы.