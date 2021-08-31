В центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем

«Вирус молодой, он меняется, и мы пока еще не знаем, на какой точке он может остановиться. Будет ли это один штамм, который вытеснит остальные, или это будут несколько штаммов, как у гриппа, например. Наша задача на сегодняшний день — выделить имеющиеся штаммы, культивировать их», — сказал Ишмухаметов.