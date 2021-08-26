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На МКС вырастят образец человеческой ткани

Газета.Ru
1 час назад

Цюрихский университет и концерн Airbus собираются вырастить образец человеческой ткани на Международной космической станции. Об этом сообщается в пресс-релизе концерна.

На МКС вырастят образец человеческой ткани
Фото: NASANASA

Материалы для эксперимента доставят на станцию в ходе следующей миссии снабжения, а результаты вернутся на Землю в октябре.

Проект разработан швейцарскими учеными, профессором анатомии Оливером Ульрихом и биологом Корой Тиль.

"На Земле нельзя вырастить трехмерные органоиды без какого-либо поддерживающего каркаса. В космосе, где нет гравитации, эта проблема решается сама собой", – поясняет Кора Тиль.

Органоиды – это подобия органов живых существ, которые выращивают из стволовых клеток. Трехмерные органоиды вызывают большой интерес со стороны фармацевтических компаний, поскольку они позволяют проводить опыты непосредственно на человеческих тканях, без использования животных. Кроме того, органоиды можно применять в качестве строительных блоков для замены поврежденных участков органов.

Ранее американцы доставили для опытов на МКС организм, который растет, но не использует деление клеток.

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