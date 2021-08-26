Непохожие на Землю планеты-«гикеаны» оказались пригодными для жизни

Астрономы определили новый класс экзопланет, которые значительно отличаются от Земли, но пригодны для существования жизни. Эти планеты, названные «гикеанами» (англ. Hycean), представляют собой горячие планеты, покрытые океаном и водородной атмосферой. Такие планеты должны быть более многочисленными, чем планеты земного типа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal.

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Подавляющее большинство обнаруженных астрономами экзопланет занимает по массе промежуточное место между Землей и Нептуном. Их называют суперземлями или мини-нептунами. Большинство из них являются скалистыми планетами либо ледяными гигантами с атмосферой, богатой водородом. Большинство мини-нептунов в 1,6 раза больше Земли, однако они не похожи на скалистые планеты, поскольку слишком массивны, чтобы иметь кору. Ранее ученые полагали, что под водородной атмосферой таких планет условия непригодны для существования живых организмов.