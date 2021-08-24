Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Минздрав выпустил новые методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом.

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"Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств", - сообщается в рекомендациях.

Также в документе уточняется, что применение вакцины среди ВИЧ-инфицированных рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что в Петербурге люди с ВИЧ столкнулись с отказами в вакцинации от коронавируса.