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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса

Газета.Ru
20 часов назад

Минздрав выпустил новые методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный проведению вакцинации пациентов с ВИЧ-положительным статусом.

Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств", - сообщается в рекомендациях.

Также в документе уточняется, что применение вакцины среди ВИЧ-инфицированных рекомендуется вне зависимости от уровня иммунного статуса, схемы антиретровирусной терапии и вирусной нагрузки. Препарат не противопоказан пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

Ранее "Коммерсантъ" писал, что в Петербурге люди с ВИЧ столкнулись с отказами в вакцинации от коронавируса.

Сообщалось, что пациентов с ВИЧ-статусом принимают на вакцинацию только при наличии разрешения от инфекциониста и справки, что препараты антиретровирусной терапии не взаимодействуют с вакциной. Об аналогичных случаях еще в июне заявляли ВИЧ-инфицированные, проживающие в Москве.

Наука,Минздрав РФ,
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