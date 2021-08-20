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Сначала легкие, потом мозг. Как COVID поражает организм. Видео

Александр Кузьмин
20 августа 2021

Ученые из США и Канады впервые запечатлели в реальном времени, как коронавирус поражает организм. Препринт опубликован в журнале Immunity, а соответствующее видео появилось в YouTube.

Исследователи Йельского и Монреальского университетов наблюдали, как коронавирусная инфекция распространяется по организму мышей. Попадая в нос, COVID затем проникает в легкие, а потом и в другие органы. После попадания вируса в мозг мышь умирает.

Для детального изучения вируса ученые использовали биолюминесцентные метки, а благодаря усовершенствованному микроскопу его распространение удалось отследить до уровня отдельных клеток.

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