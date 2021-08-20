Ученые из США и Канады впервые запечатлели в реальном времени, как коронавирус поражает организм. Препринт опубликован в журнале Immunity, а соответствующее видео появилось в YouTube .

Исследователи Йельского и Монреальского университетов наблюдали, как коронавирусная инфекция распространяется по организму мышей. Попадая в нос, COVID затем проникает в легкие, а потом и в другие органы. После попадания вируса в мозг мышь умирает.