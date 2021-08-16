Оценен иммунный ответ на коронавирус

Мутации коронавируса позволяют его новым штаммам эффективнее уходить от вырабатываемых человеком антител. Однако до сих пор не до конца известно, стал ли SARS-CoV-2 эффективнее избегать одного их основных механизмов защиты организма — T-клеток. Развитие T-клеточного иммунного ответа во многом определяется генетическими факторами — в частности, многочисленными вариантами генов главного комплекса гистосовместимости человека (человеческих лейкоцитарных антигенов, HLA), каждый из которых соответствует молекуле, распознающей определенный набор белков вируса. Набор этих молекул у человека и определяет эффективность Т-клеточного иммунитета.