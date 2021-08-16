В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Оценен иммунный ответ на коронавирус

Lenta.ruиещё 1
15 часов назад

Исследователи из НИУ ВШЭ изучили эффективность реакции T-клеток организма на различные штаммы SARS-CoV-2. Работа ученых опубликована в журнале Nucleic Acids Research.

Оценен иммунный ответ на коронавирус
Фото: EPAEPA

Мутации коронавируса позволяют его новым штаммам эффективнее уходить от вырабатываемых человеком антител. Однако до сих пор не до конца известно, стал ли SARS-CoV-2 эффективнее избегать одного их основных механизмов защиты организма — T-клеток. Развитие T-клеточного иммунного ответа во многом определяется генетическими факторами — в частности, многочисленными вариантами генов главного комплекса гистосовместимости человека (человеческих лейкоцитарных антигенов, HLA), каждый из которых соответствует молекуле, распознающей определенный набор белков вируса. Набор этих молекул у человека и определяет эффективность Т-клеточного иммунитета.

Ученые факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ оценили силу взаимодействия молекул HLA и пептидов штаммов коронавируса — «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «эпсилон», «дзета», «эта», «тета», «йота», «каппа» и «лямбда» — и составили их атлас. Исследователи выделили те варианты, распознавание которыми вируса изменилось больше всего. Носители таких вариантов генов HLA могут составлять группу риска при заражении мутантным штаммом вируса, подчеркивают ученые.

Наука,Биология,Коронавирус,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители