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В России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

Lenta.ruиещё 13
16 часов назад

В России за последние 24 часа выявили 20 765 новых случаев COVID-19. Общее число за все время пандемии коронавируса составило 6 621 601. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

В России выявили 20 765 новых случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС

20 765 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране выявили 21 624 случая заражения COVID-19.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (1489), Санкт-Петербурге (1383), Московской области (1362). Меньше всего — в Магаданской области (26), Ненецком автономном округе (10) и Чукотском автономном округе (5).

За сутки скончались 806 пациентов с COVID-19. Всего в стране умерли 171 305 человек с коронавирусной инфекцией.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 601, общий — 5 899 917.

Наука,COVID-19,Россия,
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