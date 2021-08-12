Ученые считают, что коронавирус распространяется во время разговора

Инфицированные коронавирусом могут распространять опасные частицы при дыхании или разговоре, а не только при кашле или чихании. Такой вывод содержится в проведенном учеными Национального университета Сингапура исследовании, выдержки из которого публикует в четверг газета The Straits Times.

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Как рассказал профессор Пол Тамбая, "образующиеся во время дыхания, разговора, пения мелкие частицы, размер которых не превышает пяти микрометров, содержат даже больше вирусных элементов, чем крупные частицы". Его коллега профессор Кристин Колэман также отметила, что "во время экспериментов ряд пациентов выделяли больше всего опасных частиц именно во время разговора". По ее словам, "вероятно, это связано с тем, что люди зачастую непроизвольно повышают голос".