В Атлантике запустился механизм климатической катастрофы

Климатолог Никлас Боерс (Niklas Boers) из Постдамского института изучения климатических изменений опубликовал статью в журнале Nature Climate Change, в которой доказывается ослабление Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — системы океанических течений, переносящих теплую воду из тропиков в Северную Атлантику. Это приведет к неминуемым катастрофическим изменениям глобальной погоды в мире.

Фото: Reuters Reuters

Предыдущие наблюдения и климатические модели уже указывали на постепенное ослабление атлантических течений, которое произойдет за несколько десятилетий. Механизмами перехода к слабому режиму служит добавление большого количества пресной воды в Северную Атлантику из-за таяния льдов, что значительно снижает соленость морской воды. Кроме того, повышение глобальной температуры приведет к тепловому расширению, также снижающему стабильность текущего состояния AMOC. Коллапс циркуляции способен привести к потере устойчивости других компонентов глобальной климатической системы, включая тропические муссоны, ледяной щит и леса Амазонки.

На запуск критического перехода к слабому режиму должны указывать предшествующие характерные флуктуации (любому случайному отклонению — прим. «Ленты. ру» ) в скорости AMOC, называемые критическим замедлением и служащие «сигналами раннего предупреждения». Так, были выявлены четкие признаки скорого коллапса AMOC в начале эпохи голоцена (12 тысяч лет назад), выражающиеся в изменениях температуры поверхности моря и солености морской поверхности в северной части Атлантического океана.