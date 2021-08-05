В ВОЗ сравнили заразность распространенных штаммов COVID-19

Чаще всего новым штаммом коронавируса дельта заражаются молодые люди от 14 до 29 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Самая уязвимая категория перед штаммом коронавируса дельта — молодые люди от 14 до 29 лет, так как они часто пользуются общественным транспортом и у них большое количество контактов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор. При этом в ведомстве отметили, что пациенты, заразившиеся дельта-штаммом, чаще болеют в среднетяжелой и тяжелой форме, их лечение — более сложное и продолжительное.

Также в Роспотребнадзоре рассказали о симптомах при дельта-штамме. К ним относятся лихорадка, кашель, потеря обоняния и вкуса, насморк, головные боли, боль в горле, диарея, реже тошнота.

Ранее в ведомстве сообщили, что процент штамма «дельта» среди выявленных случаев заражения составляет 68,8%. По словам главы Роспотребнадзора Анны Попова, это исторический рекорд. Исправить ситуацию смогут только прививки, ведь даже при введении первой дозы вакцины шанс заболеть снижается до 2,5%. После введения второй дозы российской вакцины «Спутник V» шанс заболеть уменьшается до 0,66%, заявили разработчики. Лекарство для лечения коронавирусной инфекции может быть изобретено быстрее, чем препараты для лечения других вирусных заболеваний, сообщает телеканал 360.