Опубликовано видео стыковки нового российского модуля "Наука" с МКС

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции. «Наука» стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Видео публикует портал «Известия».

Модуль «Наука» был разработан для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За его счёт будут собраны рабочий места с универсальными креплениями для научной аппаратуры. Также будет увеличена площадь российского сегмента станции.