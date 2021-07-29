Обнаружен потенциальный след самого древнего многоклеточного

Сообщается, что изначально специалист анализировала породы неопротерозойской эры, которые были сформированы задолго до начала одного из первых ледниковых периодов в истории Земли. В процессе этой деятельности она наткнулась на нетипичные разветвленные отпечатки, представляющие из себя сборища трубчатых структур длиной от миллиметра до нескольких сантиметров. Тернер пришла к выводу, что это остатки древних губок с белковым скелетом.