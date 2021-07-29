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Обнаружен потенциальный след самого древнего многоклеточного

Ferra.ruиещё 1
13 часов назад

Обнаружен потенциальный след самого древнего многоклеточного
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Издание Nature поделилось результатами исследования палеонтолога Элизабет Тернер (Elizabeth Turner), которая обнаружила в Канаде возможный отпечаток древнейшего многоклеточного.

Сообщается, что изначально специалист анализировала породы неопротерозойской эры, которые были сформированы задолго до начала одного из первых ледниковых периодов в истории Земли. В процессе этой деятельности она наткнулась на нетипичные разветвленные отпечатки, представляющие из себя сборища трубчатых структур длиной от миллиметра до нескольких сантиметров. Тернер пришла к выводу, что это остатки древних губок с белковым скелетом.

Согласно опубликованным в научном издании данным, самой находке порядка 890 миллионов лет. Благодаря открытию можно предположить, что многоклеточная жизнь впервые сформировалась за 350 миллионов лет до кембрийского взрыва.

Наука,Канада,
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