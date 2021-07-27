Делились опытом: как древние люди приручили огонь

Древние люди начали обмениваться опытом минимум 400 тыс. лет назад, считают шведские археологи — на это указывает резкий рост числа кострищ на стоянках в этот период. Знание о том, как разводить огонь, очевидно, передавалось от одной популяции к другой. Ранее способность делиться знаниями считалась особенностью лишь современных людей.

Фото: Hristo Vladev/Global Look Press Hristo Vladev/Global Look Press

Исследователи из Лейденского университета сравнили следы разведения огня со стоянок древних людей в Европе, Израиле, Азии и Северной Африке. 400 тыс. лет назад и ранее таких следов было очень мало, но затем мест с остатками древесного угля, обугленными костями и другими признаками разведения огня вдруг начало становиться все больше.

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Эта закономерность сохранялась независимо от региона, что позволяет предположить, что привычное использование огня впервые появилось примерно во второй половине среднего плейстоцена. Хотя вполне возможно, что все эти культуры гоминин освоили разведение огня независимо друг от друга, относительно быстрое распространение по Старому Свету позволяет предположить, что этот навык распространился благодаря культурной диффузии. Культурной диффузией называют взаимное проникновение культурных черт пересекающихся сообществ. Считалось, что она впервые появилась в то время, когда люди вышли из Африки.

"До сих пор считалось, что культурная диффузия началась только 70 тыс. лет назад, когда современные люди, Homo Sapiens, начали расселяться, - говорит археолог Кэтрин Макдональд. - Но следы использования огня, похоже, показывают, что это произошло гораздо раньше".

"Поскольку многочисленные субпопуляции гоминин оставили следы использования огня, маловероятно, что практика его разведения распространялась благодаря какой-то одной расселившейся популяции", - пишут авторы в статье в журнале PNAS.

С точностью выяснить, как именно появились следы огня в том или ином месте, весьма проблематично, поэтому находки не обязательно говорят о том, что в том или ином месте огонь разводили гоминины, владеющие этой технологией, отмечают исследователи. Кроме того, отсутствие более ранних находок не обязательно свидетельствует о том, что в то время огонь еще не разводили. Тем не менее, в пользу этой версии говорит тот факт, что среди людей благодаря культурной диффузии быстро распространялись и другие навыки.

Так, авторы отмечают, что примерно через 100 тыс. лет после увеличения количества кострищ наблюдалось аналогичное распространение технологии обработки камня, характерной для левалуазской культуры - ее признаки встречаются на Кавказе, в Индии, на территории Леванта.

Ранее считалось, что левалуазская культура развилась самостоятельно сразу в нескольких местах, но, возможно, дело было в обмене опытом между популяциями. В отличие от использования огня, техника обтесывания камня потребовала бы времени на обучение и освоение. Это предполагает тесное социальное взаимодействие между популяциями гоминин в Старом Свете.

Генетические данные ранее уже показали, что между различными видами гоминин происходило смешение, но тот факт, что многие из этих популяций демонстрируют схожие культурные особенности, говорит о том, что они контактировали во многих сферах.

"Члены этих субпопуляций сталкивались друг с другом неоднократно и в течение очень длительного времени, что создавало условия для распространения культуры", - пишут авторы.

Если эта версия верна, это означает, что крупномасштабные социальные объединения существовали еще до появления современных людей, отмечают они. Культурная диффузия считается чертой, присущей лишь нашему виду, поэтому выводы идут вразрез с господствующей теорией.

Авторы, впрочем, не ставят своей целью ее опровергнуть - скорее, стимулировать дальнейшее изучение культурных особенностей людей и других гоминин.