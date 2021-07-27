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Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова в беседе с ТАСС спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма.

Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»Александр Авилов / Агентство «Москва»

Специалист выразила надежду на то, что вариант «дельта»-штамма «стабилизируется» и останется доминирующим среди других вариаций. Это позволит более целенаправленно бороться с вирусом, заменяя в вакцинах антиген именно так, чтобы при повторной вакцинации обеспечивать наибольшую защиту именно от «дельты».

С другой стороны, предупредила Баранова, «дельта»-штамм может на своем фоне приобретать дополнительные мутации. Если это может произойти, то в дальнейшем возможно появление новых вариантов, которые сделают этот вирус более инфекционным. А если же это невозможно, то значит, что «"дельта" уже находится на уровне своих инфекционных пределов, тогда можно расслабиться по поводу новых вариантов, потому что старый вариант "дельта" они вытеснить уже не смогут».

Получить ответ на вопрос о том, стабилизировался ли «дельта»-штамм, можно будет в ближайшие полгода, полагает Баранова.

Ранее российские ученые разработали новый метод отслеживания потенциально опасных мутаций коронавируса, который может стать подходящей альтернативой полноценному секвенированию генома SARS-CoV-2, применяемому в настоящее время.

Наука,Анча Баранова,Джордж Мейсон,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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