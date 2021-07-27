Биолог спрогнозировала появление новых мутаций COVID-19 на базе «дельта»-штамма

Специалист выразила надежду на то, что вариант «дельта»-штамма «стабилизируется» и останется доминирующим среди других вариаций. Это позволит более целенаправленно бороться с вирусом, заменяя в вакцинах антиген именно так, чтобы при повторной вакцинации обеспечивать наибольшую защиту именно от «дельты».

С другой стороны, предупредила Баранова, «дельта»-штамм может на своем фоне приобретать дополнительные мутации. Если это может произойти, то в дальнейшем возможно появление новых вариантов, которые сделают этот вирус более инфекционным. А если же это невозможно, то значит, что «"дельта" уже находится на уровне своих инфекционных пределов, тогда можно расслабиться по поводу новых вариантов, потому что старый вариант "дельта" они вытеснить уже не смогут».