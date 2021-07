«Бессовестно и непростительно»: как The Lancet повлиял на ход пандемии

Британский медицинский журнал The Lancet назвали одним из виновников действий, которые негативно сказались на пандемии. Профессор Джереми Фаррар рассказал, что издание игнорировало или придерживало публикации особо важных для общественности и науки исследований о COVID-19, поскольку делало акцент на эксклюзивности. В частности, это касалось материала, в котором были представлены предположительно первые доказательства передачи вируса от человека к человеку.

Хотели быть первыми

The Lancet, по разным оценкам, считается самым популярным и авторитетным медицинским журналом в мире. Издание с начала пандемии публикует уникальные эксклюзивные материалы о ходе развития ситуации с COVID-19, в том числе представляющую высокую общественную значимость. Однако уровень доверия к журналу подвергается сомнениям. О фактах, якобы свидетельствующих о необъективности The Lancet по вопросам пандемии, заявил руководитель фонда Wellcome Trust профессор Джереми Фаррар в своей книге. Он рассказал, что получил сигнал от нидерландского профессора и правительственного советника Тийса Куикена, известного по работе в Медицинском центра Эразма, по поводу научно-исследовательской работы, которую тот отправил в The Lancet в январе 2020-го, когда о пандемии еще не было объявлено. Статью Куикена он охарактеризовал как "один из выдающихся моментов во всей эпидемии, самый красный в созвездии красных флагов".