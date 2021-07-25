«Бессовестно и непростительно»: как The Lancet повлиял на ход пандемии

Британский медицинский журнал The Lancet назвали одним из виновников действий, которые негативно сказались на пандемии. Профессор Джереми Фаррар рассказал, что издание игнорировало или придерживало публикации особо важных для общественности и науки исследований о COVID-19, поскольку делало акцент на эксклюзивности. В частности, это касалось материала, в котором были представлены предположительно первые доказательства передачи вируса от человека к человеку.

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The Lancet, по разным оценкам, считается самым популярным и авторитетным медицинским журналом в мире. Издание с начала пандемии публикует уникальные эксклюзивные материалы о ходе развития ситуации с COVID-19, в том числе представляющую высокую общественную значимость. Однако уровень доверия к журналу подвергается сомнениям. О фактах, якобы свидетельствующих о необъективности The Lancet по вопросам пандемии, заявил руководитель фонда Wellcome Trust профессор Джереми Фаррар в своей книге. Он рассказал, что получил сигнал от нидерландского профессора и правительственного советника Тийса Куикена, известного по работе в Медицинском центра Эразма, по поводу научно-исследовательской работы, которую тот отправил в The Lancet в январе 2020-го, когда о пандемии еще не было объявлено. Статью Куикена он охарактеризовал как "один из выдающихся моментов во всей эпидемии, самый красный в созвездии красных флагов".

Основной тезис материала Куикена заключался в том, что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к человеку - на тот момент это не было общеизвестно. Но The Lancet, по словам профессоров, проигнорировал статью, "когда каждая секунда была на счету".

Куикен сумел выяснить, что семья из города Шэньчжэнь на юге Китая, приехавшая на Новый год к родственникам в Ухань, заразилась коронавирусом, а их оставшиеся дома родственники впоследствии также заболели, то есть, по мнению ученого, вирус им могли передать только члены семьи, посетившие Ухань.

Фактически это могло быть первым научным доказательством, что вирус распространяется от человека к человеку. Автор статьи дал понять, что это чрезвычайно важная информация в период ухудшения эпидемиологической обстановки, но его источник предпочел сохранить конфиденциальность, потому профессор отправил статью в The Lancet на проверку с надеждой, что ее немедленно опубликуют. Этого не произошло, и Куикен объясняет, что журнал "либо не захотел, либо не смог этого сделать".

Вскоре после этого Фаррар, выразивший согласие с позицией Куикена, решил действовать самостоятельно и написал главному редактору The Lancet Ричарду Хортону, но ответа не получил. Тогда профессор обратился в ВОЗ, и в течение следующих 24 часов Китай подтвердил, что люди способны передавать друг другу вирус, однако сделано это было, как констатировал Фаррар, с опозданием, что, по его мнению, недопустимо, поскольку "скорость, возможно, важнее всего остального во время вспышек болезней".

Куикен привел и иные доказательства (другое исследование) того, что правительство КНР якобы скрывает информацию о COVID-19. Этот вывод он сделал из сообщений государственных СМИ о заражении некоторых врачей, в то время как на самом деле в одной из больниц Китая уже было два заполненных больными коронавирусом этажа. Профессор тогда посоветовал авторам опубликовать эти данные, а позднее узнал, что в исследовании принимал участие известный гонконгский микробиолог по имени Юэнь Квок-юнг, помогавший идентифицировать первую вспышку атипичной пневмонии SARS в 2003 году. Он задолго до оглашения официальных данных исследований сигнализировал китайскому правительству, что новый коронавирус "явно заразен".

Как говорится в докладе Саутгемптонского университета, если бы Китай изолировал Ухань на несколько недель раньше, то общую заболеваемость COVID-19 можно было бы сократить по меньшей мере на треть. The Lancet это исследование опубликовал только 24 января, хотя по факту появилось оно раньше. Главред Хортон заверил, что все документы, которые получал журнал, в издании старались опубликовать как можно скорее, но при этом не уточнил, когда именно они их получили. Эксперт по биобезопасности Ричард Эбрайт резюмировал, что The Lancet, как и некоторые другие медицинские рецензируемые журналы, намеренно придерживали публикацию важных данных из-за того, что параллельно сами проводили аналогичные исследования и хотели опубликовать их эксклюзивно.

"Такая практика стоила жизней. Это бессовестно и непростительно", - сказал Эбрайт.

Обвинения Китая

Поиск первоисточника SARS-CoV-2 продолжается до сих пор. Официальная позиция ВОЗ гласит, что основными рабочими версиями остаются как природное, так и искусственное происхождение вируса. Вариант с утечкой инфекции из лаборатории Уханя не исключается.

С самого начала пандемии у мирового сообщества возникло скептическое отношение к действиям Китая, а главным антагонистом стали Соединенные Штаты. Там выразили уверенность, что коронавирус выделили китайские ученые в том самом научном центре Уханя, а также раскритиковали правительство КНР за отказ активно сотрудничать по поиску источника.