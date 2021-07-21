В тибетских ледниках нашли вирусы возрастом 15 тысяч лет

В двух образцах льда, взятых с Тибетского плато в Китае , обнаружили древние вирусы. Их возраст оценили в 15 тысяч лет, сообщает Microbiome.

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Вирусы выжили, поскольку находились в условиях низких температур. Ученые отметили, что большинство из них не похожи на современные образцы.

Их изучение поможет понять, как вирусы эволюционировали с течением времени. Для этого исследования был создан новый, сверхчистый метод анализа микробов и вирусов.

Авторы пояснили, что ледники формировались постепенно. На их поверхности оседали пыль и грязь, а также огромное количество вирусов. Участки ледников в западном Китае остаются одними из самых малоизученных.

«Наша цель – использовать эту информацию (состав древнего льда) для отражения окружающей среды прошлого. И вирусы являются частью этой среды», – говорится в тексте научной работы.

Исследователи проанализировали ледяные керны, взятые в 2015 году с ледяной шапки Гулия в западном Китае. Они располагались на высоте более 6,5 тысяч метров над уровнем моря.

Исследователи определили, что возраст льда составляет почти 15 000 лет, используя комбинацию традиционных и новых методов датировки. В образцах выявили генетические коды 33 вирусов. Только четыре оказались известны науке. 28 вирусов не были внесены ни в один каталог.