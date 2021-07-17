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ДНК человека оказалась уникальной лишь на 7%

Ferra.ru
3 часа назад
ДНК человека оказалась уникальной лишь на 7%
Фото: Ferra.ruFerra.ru
Новое исследование показало, что лишь 7% генома человека уникальная для него как для вида, то есть н е обнаружена в древних предках.
Учёные говорят, что это очень маленький процент. «Такие открытия — причина, по которой учёные отказываются думать, что мы, люди, так сильно отличаемся от неандертальцев», — пояснил один из авторов исследования.
В работе использовались ДНК, извлечённые из неандертальцев и денисовцев, а также из 279 современных людей.
Учёные также увидели, что уникальной и общей для всех живущих в мире людей является и вовсе меньшая часть генома — всего 1,5%. Исследователи рассказали, что эти области генома сильно обогащены генами, которые имеют отношение к нервному развитию и функциям мозга.
В целом, открытие показывает, что мы — представители очень молодого вида. Не так давно мы делили планету с другими видами людей.
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