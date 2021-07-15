Снижение памяти и интеллекта: врач предупредила о последствиях коронавируса

Главный врач психиатрической больницы 3 в Новосибирске Яна Мохначева рассказала о негативных последствиях, которая может вызвать коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА Новости

Фото: РИА Новости РИА Новости

Медик пояснила, что у перенесших ковид пациентов нередко отмечается нарушение когнитивных функций.

"Снижение памяти и интеллектуальных функций. Восстановление идет медленными темпами — от четырех до восьми и более месяцев", — рассказала Мохначева.

Медик также добавила, что инфекция оказывает воздействие на психическое здоровье и в период болезни, и после излечения. Многие пожилые люди после пережитого коронавируса становятся беспомощными и дементными.

При этом когнитивные нарушения развиваются также и у молодых людей. Зараженные COVID-19 страдают от разного рода тревожных расстройств. У них также могут возникать панические атаки, депрессии, неврозы, навязчивые состояния и фобии, у менее 1% встречаются психозы, пояснила врач. При этом попытки покончить жизнь самоубийством никак не связаны с COVID-19, подчеркнула медик.

"Я бы назвала это мифом. Сейчас таких данных нет", —резюмировала она.

Ранее сообщалось, что известный рок-музыкант и актер Пётр Мамонов скончался 15 июля на 71-м году жизни. Об этом сообщили в соцсетях артиста. О дате и месте прощания с артистом станет известно 16 июля.