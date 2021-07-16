Ученые впервые расшифровали мысли парализованного человека

Эксперимент был проведе
н с участием почти полностью парализованного 36-летнего мужчины под кодовым именем BRAVO1, перенесшего инсульт в 20 лет. В результате он начал страдать от анартрии, то есть неспособности внятно говорить, хотя его когнитивные функции остались неизменными. Ранее исследователи размещали электроды на пациентах, перенесших операцию на головном мозге, с нормальной речью, чтобы декодировать сигналы, управляющих речевым трактом, а также смогли выявить шаблоны для предсказания слов.