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Ученые впервые расшифровали мысли парализованного человека

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Ученые впервые расшифровали мысли парализованного человека
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Американские ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско впервые разработали нейропротез, который способен считывать мозговые волны человека и преобразовывать их в предложения. О новом устройстве для чтения мыслей сообщает издание Science Alert.
Эксперимент был проведен с участием почти полностью парализованного 36-летнего мужчины под кодовым именем BRAVO1, перенесшего инсульт в 20 лет. В результате он начал страдать от анартрии, то есть неспособности внятно говорить, хотя его когнитивные функции остались неизменными. Ранее исследователи размещали электроды на пациентах, перенесших операцию на головном мозге, с нормальной речью, чтобы декодировать сигналы, управляющих речевым трактом, а также смогли выявить шаблоны для предсказания слов.
В результате инсульта ствола головного мозга BRAVO1 не мог нормально двигать головой и конечностями, и общался с помощью лазерного указателя, прикрепленного к бейсболке. В течение нескольких месяцев исследователи считывали нейронную активность, пока пациент пытался произносить такие слова, как «вода», «семья» и «хорошо». Чтобы связать паттерны нейронной активности с определенными словами исследователи воспользовались искусственным интеллектом.
В результате система научилась декодировать до 18 слов в минуту со средней точностью 75 процентов. Ученые задавали испытуемому вопросы, например, «Как дела?» и «Хочешь воды?», а он мог отвечать «Хорошо» и «Нет, я не хочу пить». По словам ученых, это первая успешная демонстрация прямого декодирования полных слов на основе мозговой активности человека, который парализован и не может говорить.
Наука,Сан-Франциско,
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