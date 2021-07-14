Ученый объяснил нашествие божьих коровок в Анапе

По словам Тихонова, в случае увеличения количества жертв увеличится и количество хищников, которые на них охотятся. В данном случае в качестве жертв приводятся клещи и маленькие гусеницы, которыми питаются коровки.

Эксперт уточнил, что для человека укусы божьих коровок неопасны, однако он подчеркнул, что не стоит их употреблять в пищу. Оказалось, что эти жуки имеют ядовитую гемолимфу, которая спровоцирует отравление при поедании. Также он отметил, что не стоит их убивать, так как эти насекомые являются очень полезными.