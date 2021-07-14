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Ученый объяснил нашествие божьих коровок в Анапе

Lenta.ru
18 часов назад
Нашествие божьих коровок в Анапе объясняется кривой численности «хищник — жертвы». Так объяснил повышенное количество насекомых ученый, заведующий кафедрой зоологии АБиБ ЮФУ Алексей Тихонов, пишет «Российская газета».
Ученый объяснил нашествие божьих коровок в Анапе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Ранее в Анапе нашествие божьих коровок попало на видео. Местные жители и туристы жаловались на большое количество этих насекомых. Некоторые рассказали, что они их покусали.
По словам Тихонова, в случае увеличения количества жертв увеличится и количество хищников, которые на них охотятся. В данном случае в качестве жертв приводятся клещи и маленькие гусеницы, которыми питаются коровки.
Эксперт уточнил, что для человека укусы божьих коровок неопасны, однако он подчеркнул, что не стоит их употреблять в пищу. Оказалось, что эти жуки имеют ядовитую гемолимфу, которая спровоцирует отравление при поедании. Также он отметил, что не стоит их убивать, так как эти насекомые являются очень полезными.
В свою очередь, в Москве жара отпугнула насекомых, что привело к массовому отлету стрижей, которые ими питались. Теперь птицы ищут более холодные края.
Наука,Массовое отравление,Алексей Тихонов,"Российская газета",Анапа,
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