Заминувшие сутки вРоссии зарегистрировано 25293 новых случая COVID-19. Обэтом сегодня, 15 июля, сообщает федеральный оперативный штаб поборьбе скоронавирусной инфекцией.
Общее число заболевших встране превысило 5,8 миллиона, изних завремя пандемии выздоровели 5,2 миллиона человек. Засутки изроссийских больниц выписали 21,4 тысячи пациентов.
Кроме того, вРоссии засутки подтвержден 791 летальный исход отCOVID-19,втом числе 14 - в Саратовской области. Это максимальное значение с начала пандемии в марте 2020 года. Общее число признанных властями смертей отковида встране достигло 146 тысяч.