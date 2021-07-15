Снова максимум. За сутки в России от коронавируса умер 791 человек

Кроме того, вРоссии засутки подтвержден 791 летальный исход отCOVID-19,втом числе 14 - в Саратовской области. Это максимальное значение с начала пандемии в марте 2020 года. Общее число признанных властями смертей отковида встране достигло 146 тысяч.