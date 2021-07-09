Ученые выяснили по фекалиям древних, как вымирала цивилизация майя

Анализ фекалий древних майя позволил ученым выяснить, как изменение климата повлияло на их цивилизацию. На территории современной Гватемалы канадские исследователи изучили численность населения майанского города Ицан. Как выяснилось, популяция в значительной мере зависела от колебаний климата Земли.

Фото: EPA EPA

Отчет работы ученых из Института Макгилла ( Канада ) показал, что численность населения цивилизации майя в городе Ицан на территории современной Гватемалы в значительной мере зависела от изменения климата. Результаты их работы опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Как утверждают ученые, к значительному сокращению численности населения привели не только периоды засухи, но и очень влажные климатические сезоны. К такому выводу исследователи пришли в результате работы с фекалиями человека и животных, обнаруженными на дне близлежащего озера.

Их привлекло содержание так называемых станолов — органических молекул в фекалиях человека и животных, которые могут сохраняться в земле тысячелетиями. Изучение станолов помогло исследователям нанести на карту основные изменения численности населения майя в этом районе за последние 3300 лет. В частности, ученые выяснили, что люди населяли долину города Ицан на 650 лет ранее, чем это было ранее доказано в результате раскопок археологов.

Также по итогам научной работы подтвердилось, что между 800–1000 гг. нашей эры произошел коллапс. Либо засуха, либо война заставили все население покинуть исследуемый район. В том числе были обнаружены следы испанского нашествия 1697 года на последнюю цитадель майя, о котором не было известно ранее.