В Польше больные коронавирусом вылечились после пересадки кала

Британские и польские ученые сообщили о двух необычных случаях быстрого исцеления пациентов, больных коронавирусом, после применения трансплантации фекальной микробиоты. Два польских пациента, 80 и 19 лет, страдали от колита, вызванного бактериями Clostridium difficile.
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В ходе лечения обоим ввели микробиоту, полученную из кала здоровых людей. В настоящее время на пересадку кала возлагают большие надежды — она доказала свою эффективность в борьбе с колитами, болезнью Крона, диареей и даже аутизмом.
В ходе лечения обоим пациентам поставили диагноз COVID-19 с сопутствующими симптомами. Так, у 80-летнего мужчины была высокая температура и положительные ПЦР-тесты. Ему прописывали ремдезевир и вводили плазму крови с антителами к SARS-CoV2. «Неожиданно, два дня спустя после пересадки, его симптомы COVID-19 исчезли, а пневмония не усугубилась», — пишут авторы исследования.
19-летний мужчина лечился от воспалительного заболевания кишечника при помощи иммунодепрессантов и антибиотиков, в определенный момент ему тоже осуществили пересадку кала, а через 15 часов у него был диагностирован коронавирус. После этого у него поднялась пару раз температура, но вскоре симптомы COVID-19 исчезли. У обоих пациентов взятые анализа ПЦР также показали отрицательные результаты.
Ученые признают, что на основе двух случаев рано делать серьезные выводы, но намерены провести клинические испытания, чтобы узнать, стоит ли добавлять пересадку кала к стандартным процедурам лечения коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Gut.