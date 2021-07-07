В Польше больные коронавирусом вылечились после пересадки кала

Британские и польские ученые сообщили о двух необычных случаях быстрого исцеления пациентов, больных коронавирусом, после применения трансплантации фекальной микробиоты. Два польских пациента, 80 и 19 лет, страдали от колита, вызванного бактериями Clostridium difficile.

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В ходе лечения обоим ввели микробиоту, полученную из кала здоровых людей. В настоящее время на пересадку кала возлагают большие надежды — она доказала свою эффективность в борьбе с колитами, болезнью Крона, диареей и даже аутизмом.

В ходе лечения обоим пациентам поставили диагноз COVID-19 с сопутствующими симптомами. Так, у 80-летнего мужчины была высокая температура и положительные ПЦР-тесты. Ему прописывали ремдезевир и вводили плазму крови с антителами к SARS-CoV2. «Неожиданно, два дня спустя после пересадки, его симптомы COVID-19 исчезли, а пневмония не усугубилась», — пишут авторы исследования.

19-летний мужчина лечился от воспалительного заболевания кишечника при помощи иммунодепрессантов и антибиотиков, в определенный момент ему тоже осуществили пересадку кала, а через 15 часов у него был диагностирован коронавирус. После этого у него поднялась пару раз температура, но вскоре симптомы COVID-19 исчезли. У обоих пациентов взятые анализа ПЦР также показали отрицательные результаты.