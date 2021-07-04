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Найдено еще одно доказательство теории Большого Взрыва

Слово и Дело
7 минут назад
Японские ученые смоделировали процессы, происходившие во Вселенной после Большого Взрыва и еще на шаг приблизились к разгадке теории.
Найдено новое доказательство теории Большого Взрыва
Фото: PixabayPixabay
При помощи своей экспериментальной установки ученые Центра ядерных исследований Токийского университета поставили эксперимент, который объяснил цепочку ядерных преобразований, повлекших за собой снижений объемов лития после Большого Взрыва. По мнению японских физиков, после взрыва образовалась и стала доминирующей новая форма лития - изотоп лития-7. Его в известной нам Вселенной содержится 92,5%.
Если все происходило так, как рассказывают японские ученые, то это станет еще одним доказательством теории Большого Взрыва. Проблемой было расхождения ученых в подсчетах количества существующего лития. Его в настоящий момент в три раза меньше, чем должно быть, согласно теории. Теперь же, вероятно, все встанет на свои места.
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