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В Подмосковье потребность в аппаратах ИВЛ возросла в полтора раза

ИА Regnumиещё 1
21 час назад
Количество пациентов с COVID-19, подключённых к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), существенно возросло. Об этом 1 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
«У нас большое количество [пациентов], больше, чем год назад находится на ИВЛ. Если год назад максимальное количество было 250 270, то сейчас доходит до 380 400», — сказал Воробьев.
Также глава региона отметил, что единственным средством защиты от пандемии является вакцинация.
Наука,Андрей Воробьев,Московская Область,
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