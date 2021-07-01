В Подмосковье потребность в аппаратах ИВЛ возросла в полтора раза

Количество пациентов с COVID-19, подключённых к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), существенно возросло. Об этом 1 июля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: какие ограничения еще введут — все новости»«У нас большое количество [пациентов], больше, чем год назад находится на ИВЛ. Если год назад максимальное количество было 250−270, то сейчас доходит до 380−400», — сказал Воробьев.Также глава региона отметил, что единственным средством защиты от пандемии является вакцинация.