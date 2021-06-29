«Невероятный сюрприз»: ученые нашли новый способ заражения коронавирусом

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе
обнаружили новый способ, с помощью которого коронавирус может заражать людей. Об этом говорится в сообщении на сайте
университета.
Сейчас известно, что точкой входа вируса в клетку служит ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Однако, проводя исследование с использованием раковых клеток легких человека, у которых отсутствует ACE2, ученые выяснили, что вирус может обойтись и без него.
«Вирус приобрел эту способность через мутацию, которая, как мы знаем, возникает в популяции», - пояснил один из авторов исследования.
Специалисты отметили важность этого открытия, которое показывает, что вирус способен меняться и находить новые пути для заражения организма.
«Это был невероятный сюрприз для нас», - подчеркнули они.
По словам исследователей, пока неясно, возможна ли такая мутация вне лаборатории, но они намерены понять, с помощью чего вирус проникает в клетки, у которых нет фермента ACE2.
В конце 2019 года в Китае началась вспышка нового коронавируса. Уже к марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения
объявила о пандемии. По последним данным в мире выявлено более 181 миллиона заболевших, от коронавируса и связанных с ним осложнений скончалось более 3,93 млн человек.