«Невероятный сюрприз»: ученые нашли новый способ заражения коронавирусом

Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили новый способ, с помощью которого коронавирус может заражать людей. Об этом говорится в сообщении на сайте университета.

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Сейчас известно, что точкой входа вируса в клетку служит ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Однако, проводя исследование с использованием раковых клеток легких человека, у которых отсутствует ACE2, ученые выяснили, что вирус может обойтись и без него.

«Вирус приобрел эту способность через мутацию, которая, как мы знаем, возникает в популяции», - пояснил один из авторов исследования.

Специалисты отметили важность этого открытия, которое показывает, что вирус способен меняться и находить новые пути для заражения организма.

«Это был невероятный сюрприз для нас», - подчеркнули они.

По словам исследователей, пока неясно, возможна ли такая мутация вне лаборатории, но они намерены понять, с помощью чего вирус проникает в клетки, у которых нет фермента ACE2.