На Новой Земле обнаружили реликтовых леммингов, переживших мамонтов

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Открытый российскими учеными реликтовый плейстоценовый подвид лемминга подтверждает гипотезу о том, что арктический архипелаг не был полностью покрыт льдами в период двух последних максимумов оледенения. Находка была опубликована в журнале Ecologica Montenegrina.

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Популяция копытных леммингов на Новой Земле в основном сосредоточена на Южном острове . Но в периоды всплеска численности животные могут доходить и до северной оконечности Северного острова – мыса Желания. От представителей других видов его отличают «копытообразное» строение передних лап: разросшиеся когти, которые стачиваются в зимний период, ороговевшие подушечки и подошвенные пластинки средних пальцев лапы по форме напоминают копытце. Вероятно, гипертрофированные когти помогают зверьку рыть глубокие норы в твёрдой, промёрзшей тундровой почве.

Недавно биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Архангельск ) открыли на Новой Земле особый подвид другого вида лемминга – норвежского (Lemmus lemmus chernovi). Учёные предположили, что его популяция была изолирована на острове Южный около 90 тысяч лет назад. Учитывая эти моменты, исследователи решили выяснить, какое место в зоологической иерархии занимает обитающий на архипелаге копытный лемминг. Известный русский натуралист Карл Бэр в 1841 году описал его как особый новоземельский подвид (Dicrostonyx torquatus ungulatus). Но для проверки статуса этого подвида потребовался генетический анализ, в ходе которого был расшифрован полный митохондриальный геном животного.

"Ранее наука не располагала генетическими данными о новоземельском копытном лемминге, – рассказывает молодой архангельский учёный, аспирант ФИЦКИА УрО РАН Виталий Спицын. – Мы собрали его образцы в районе полярной станции Малые Кармакулы (о. Южный), отсеквенировали, получили митохондриальный геном. Исследование показало, что это действительно эндемичный подвид, который живёт только на Новой Земле. У них значительная разница в геномах с материковым копытным леммингом, хотя внешне они не так сильно отличаются, как два подвида норвежских леммингов. Окраска – в пределах внутривидовой изменчивости, но есть различия по строению зубов. На основе геномных данных мы подтвердили валидность Dicrostonyx torquatus ungulatus".

"Сравнение его митохондриального генома с геномами образцов копытного лемминга с материка показывает, что они существенно отличаются генетически – не просто по одному-двум генам-маркерам, а по нуклеотидным заменам в полной последовательности, – подчёркивает директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов. – Подтверждение его статуса как отдельной островной расы основано на очень хорошем генетическом материале. Полный митохондриальный геном новоземельского реликта состоит из 16 341 пар нуклеотидов и насчитывает 13 генов, кодирующих белки, а также ряд вспомогательных элементов".

Присутствие в экосистемах Новой Земли ещё одного эндемичного подвида в очередной раз подтверждает гипотезу о «Парке плейстоценового периода». Согласно этой точке зрения, территория арктического архипелага была свободна от покровного оледенения или, по крайней мере, на ней сохранялись не покрытые льдом убежища (рефугиумы) для холодолюбивой флоры и фауны в период двух последних максимумов оледенения.