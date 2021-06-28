Медик назвала опасность коронавируса для мужчин

Одна из самых авторитетных специалистов в области изучения коронавируса, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала почему переболевшим COVID-19 мужчинам нужно три месяца воздерживаться от попыток зачать ребенка.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин ТАСС/Сергей Карпухин

«Уж сколько раз твердили миру!... Я могу совершенно точно и авторитетно заявить, что у вакцин нет никакого воздействия на репродуктивные способности ни у женщин, ни у мужчин. Но все равно народ не верит! Откуда этот слух взялся? Некоторое время назад был большой мировой конгресс, где выступал миллиардер Билл Гейтс. Конгресс был по вакцинам. Билл Гейтс столько времени посвятил общению с учеными, что нахватался у них терминов. Один из терминов, который он использовал, говоря про вакцину HPV, направленную на вирус папилломы (он вызывает рак шейки матки), был - «стерилизующий иммунитет». Гейтс имел в виду, что вирус садится вам на нос или на слизистую оболочку, и для него там нет ни единого шанса. Он там подох! Это стерилизация против вируса! А люди это слово воспринимают, как стерилизация в плане, чтобы дети не рождались», – рассказала эксперт «Комсомольской правде».

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При этом она обратила внимание на то, что происходит с фертильностью при натуральном коронавирусе.

«Дамы страдают в меньшей степени. В женских репродуктивных клетках вирусу негде порезвиться: в яичниках каждый цикл сидит только одна яйцеклетка. Остальные находятся в состоянии подвешенном, остановленном. Там нет питательных веществ для вируса. Поэтому у женщины яйцеклетки сохраняются на будущее, даже если вирус какие-то другие клетки повредил. А вот репродуктивные органы мужчины для вируса очень удобная мишень», – отметила Баранова.

По ее словам, вирус спокойно размножается в ткани яичек и портит сперматозоиды.

«У мужчин на горизонте три месяца после того, как человек переболел, фертильность значительно ниже. Для мужчин вступать в такие отношения, которые ведут к беременности, в это время нежелательно: в дело пойдут некачественные сперматозоиды. Лучше выждать три месяца, чтобы потом уже свеженькие сперматозоиды участвовали в размножении, а не те, которые пережили коронавирус», – добавила медик.

Говоря о необходимости вакцинироваться переболевшим, Баранова уточнила, что для тех, кто переболел коронавирусом в первой волне и восстановился без особых осложнений есть хорошие новости.