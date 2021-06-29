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Гинцбург предупредил о росте случаев смерти из-за коронавируса

Реальное времяиещё 3
7 часов назад
Гинцбург предупредил о росте случаев смерти из-за коронавируса
Фото: Реальное времяРеальное время
Глава Центра им. Гамалеи, академик Александр Гинцбург сообщил, что смертность от коронавируса растет в несколько раз. Это, в частности, связано с его мутациями, пишет RT.
— В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, — заявил Гинцбург.
Он также обратил внимание, что из-за небольшого количества вакцинированных граждан в России создаются идеальные условия для эволюции коронавируса.
Напомним, по данным Росстата, в России от коронавируса за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек. При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год из-за COVID-19 умерло меньше людей.
Наука,Александр Гинцбург,Росстат,
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