Гинцбург предупредил о росте случаев смерти из-за коронавируса

— В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%, — заявил Гинцбург.

Он также обратил внимание, что из-за небольшого количества вакцинированных граждан в России создаются идеальные условия для эволюции коронавируса.

Напомним, по данным Росстата, в России от коронавируса за прошлый год умерло более 144,6 тыс. человек. При этом из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией следует, что за 2020 год из-за COVID-19 умерло меньше людей.