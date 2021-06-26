Выявлены свидетельства эпидемии коронавируса в Азии 20 тысяч лет назад

Научная работа обнародована в журнале Current Biology. За последние 20 лет в мире выявлены три существенные вспышки коронавирусной инфекции. В Китае в 2002 г. вирус унес жизни свыше 800 граждан, на Ближнем Востоке пострадали свыше 850 человек, а также пандемия ковида, от которой погибли уже 3,9 млн человек.

Но исследование ученых из университетов Аризоны, Калифорнийского, Аделаиды (США), а также прочих вузов показало, что вспышка данной инфекции возникала и больше 20 тыс. лет назад.

В своей работе специалисты изучали данные 1000 Genomes Project, крупнейшего общедоступного каталога общих генетических вариаций человека, и исследовали изменения в наших генах, которые кодируют взаимодействующие белки SARS-CoV-2.

Ученые выяснили, что вспышка коронавируса возникла в Восточной Азии на территории нынешних Китая, Северной и Южной Кореи, Монголии и Тайваня. Во время эпидемии вариации генов изменились: естественный отбор был в пользу генов, ведущих к менее тяжелому протеканию заболевания.