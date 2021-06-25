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Климатолог оценил риск повторения жары 2010 года

ИА Regnumиещё 2
6 часов назад
Ситуация 2010 года, при которой в Европейскую часть России надолго пришла жара, вряд ли повторится в 2021 году. Об этом РИА Новости заявил старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
«Ситуацию в 2010 и 2021 году можно сравнивать по каким-то отдельным параметрам, но в развитии ситуации разные. В 2010 году были очень долгоживущие блокирующие антициклоны, в июле, например, блокинг держался 26 дней. Вообще, если блокинг держится более десяти дней, то считается долгоживущим. В 2021 году тоже встал такой блокирующий антициклон, но он пока живет не так долго, и, судя по прогнозам, скоро разрушится», — сказал Чернокульский.
По его словам, такие блокинги в прежние годы устанавливались в западной части Европы и не доходили до Европейской части России: «В этом году блокинг встал восточнее: холод в Сибири, жара на европейской территории. Это связанная система Представьте себе волну, которая сдвинулась. Гребень был, условно, в Европе и в Сибири, а сейчас она сдвинулась, и в этих районах впадина. В этом вообще большая доля случайности и поле для исследований».
Чернокульский отметил, что сейчас говорить о том, что в 2021 году надо ждать повторения 2010 года, нельзя.
Наука,Александр Чернокульский,РАН,РИА Новости,Россия,
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