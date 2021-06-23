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Раскрыто неожиданное последствие коронавируса для половых органов мужчин

Lenta.ruиещё 2
12 минут назад
Ученые Техасского университете раскрыли, что коронавирус SARS-CoV-2 может поражать половые органы у мужчин. К такому выводу специалисты пришли на основе экспериментов с хомяками. О неожиданном последствии COVID-19 сообщается в статье, опубликованной в журнале Microorganisms.
Коронавирус поражает половые органы мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Исследователи интраназально заразили коронавирусом золотых сирийских хомячков, которые служат животной моделью легкой формы COVID-19. Вирусная РНК была выявлена в образцах семенников через месяц после заражения, но какие-либо гистопатологические изменения выявлены не были. Эксперименты на культуре живых тканей впервые продемонстрировали, что в клетках семенников происходит репликация SARS-CoV-2.
Результаты подтверждают, что повреждение семенников у мужчин, наблюдаемое в тяжелых случаях COVID-19, можно частично объяснить прямой инфекцией SARS-CoV-2. Хотя коронавирус является респираторным вирусом, известно, что он может вызвать повреждение и развитие патологий вне легких, в том числе в половых путях. Несмотря на то, что случаи осложнений на половой системе мужчин были известны, до сих пор доказательства репликации в клетках семенников отсутствовали.
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