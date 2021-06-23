Ученые доказали вину Сибири в самой страшной катастрофе на Земле

Канады, США и Ученые из Китая Швейцарии в совместном исследовании доказали влияние извержений вулканов в Сибири на крупнейшую экологическую катастрофу в истории земли – пермское вымирание, когда погибло до 90% морских видов и 75% наземных видов. Об этом пишет Phys.org.

Фото: NASA NASA

В своей статье в журнале Nature Communications ученые привели результаты анализа изотопов никеля в осадочных породах, собранных в арктической части Канады. Образцы имеют самые легкие изотопные соотношения никеля, когда-либо измеренные в осадочных породах, и единственное правдоподобное объяснение заключается в том, что никель был получен из вулканического рельефа.

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«Результаты исследования дают убедительные доказательства того, что богатые никелем частицы были аэрозолированы и широко рассеяны как в атмосфере, так и в океане», - рассказала один из соавторов статьи Лора Василенки (Laura Wasylenki) из Университета Северной Аризоны.

По ее словам, ученые пришли к выводу, что разрушение окружающей среды началось задолго до вымирания — возможно, за 300 000 лет до него. Магматизм в Сибири расплавил сульфидные никелевые руды, а возникшие аэрозоли выпали, в том числе над арктической частью Канады.

Высокая концентрация никеля привела к бурной деятельности микроорганизмов в океане, выделяющих метан, нарушению кислородного баланса и образованию огромных мертвых зон. А выбросы вулканами Сибири газа и метана изменили климат и усилили кислородное голодание в океанах. Таким образом, 251 миллион лет назад вымерли практически все морские виды животных и большая часть наземных.