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В Индии выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса "Дельта плюс"

Москва24иещё 6
21 час назад
Медики в Индии выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса "Дельта плюс". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы местного Минздрава Раджеша Бхушана. "Вариант "Дельта" встречается в 80 странах, включая Индию. Вариант "Дельта плюс" находится еще в девяти странах, таких как США, Великобритания, Португалия, Швейцария, Япония, Польша, Непал, Китай и Россия", – добавил специалист. По словам Бхушана, 16 индийских случаев заражения вариантом "Дельта плюс" пришлись на города Ратнагири и Джалгаон в западном штате Махараштра. Часть случаев зафиксировали в штатах Керала и Мадхья-Прадеш. "Индийский" штамм коронавируса, известный как "Дельта", по предварительным данным, может вызывать заболевание даже после вакцинации. Вариант штамма "Дельта плюс" считается еще более заразным. Как рассказал инфекционист Абдул Гафур, для "индийского" штамма коронавируса характерно нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в тяжелых случаях вероятно образование тромбов с последующей гангреной.
В Индии выявили 22 случая заражения вариантом коронавируса "Дельта плюс"
Фото: Москва24Москва24
Наука,Соединенное Королевство,Португалия,Швейцария,Индия,Соединенные Штаты,
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